Родственники блогера Полины Стрелец ждет ее эвакуации с Бали медицинским бортом, сейчас они не подтверждают информацию Смольного о том, что за девушкой уже вылетел самолет.

Источники СМИ ранее сообщали о том, что информации о вылете борта нет. Накануне пресс-служба губернатора Александра Беглова заверила, что 16 февраля в 10 часов утра из аэропорта Жуковский в Индонезию вылетит самолет, которому предстоит транспортировать пострадавшую на Бали петербурженку.

Также отмечалось, что для транспортировки девушки на Родину губернатор Петербурга Александр Беглов выделил более 20 млн рублей. Но, вот только информацию пресс-службы городских властей не подтвердили близкие девушки. Согласно последним данным СМИ, за Полиной Стрелец должен вылететь борт Центроспаса МЧС. То есть эвакуацию девушки организовывает Минздрав РФ.

Полину Стрелец подключили к аппарату ИВЛ в Индонезии после того, как она получила травмы в ДТП 20 января. Родственники девушки пытались добиться помощи от городских властей, однако ответ от губернатора Беглова поступил только 14 февраля после ажиотажа в СМИ.