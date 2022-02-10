Telegram-канала «Бандитский Петербург» пошутил над тем, как губернатор Александр Беглов борется в одиночку с «ОПГ», состоящей из 5,5 млн жителей Петербурга.

Системный кризис жилищно-коммунальной сферы продолжается в Петербурге уже более двух месяцев. Все это стало поводом критики Беглова со стороны петербуржцев, экспертов и СМИ.

Губернатор прокомментировал происходящее на встрече с руководством театров и концертных организаций Петербурга. Он заявил, что за критикой стоят «полукриминальные структуры». Таким образом он показал, что критика в его адрес не имеет отношения к проблемам в городе.

Telegram-канал «Бандитский Петербург» с иронией отметил, что петербургские правоохранители упустили из вида крупную «ОПГ». По их словам, она образовалась в последние пару лет и ее членами являются 5,5 миллиона человек.

Она занимается дискредитацией, распространением заведомо ложной информации, а также клеветой. В ход идет буквально все — интернет, СМИ, сарафанное радио», — с иронией отметили авторы.

Данная «ОПГ» действует буквально по всему городу. Так, закон нарушается не только в общественных местах, но и в местах проживания и закрытых учреждениях.

«Жертвой «самой отмороженной ОПГ» является власть, а именно губернатор Петербурга Александр Беглов», – пишут авторы канала.

Таким образом они намекнули, что те самые «полукриминальные структуры» состоят из всех горожан. Они отметили, что в нынешней ситуации остается лишь пожелать Беглов стойкости в противостоянии самой крупной в истории Петербурга «ОПГ».