В анонсе предстоящего форума «Арктика – территория диалога» пресс-служба Смольного сообщила о том, что Петербург внезапно стал центром арктических компетенций и инновационного развития.

В Смольном готовятся к международному форуму «Арктика – территория диалога». Власти Северной столицы внезапно решили, что именно Петербург является центром арктических компетенций и инновационного развития. Не понятно только зачем чиновникам в очередной раз приписывать себе вымышленные заслуги. Город даже не является арктическим регионом.

Петербург представит Комитет по делам Арктики. На деле он выполняет роль ивент-агента и дублирует функции других комитетов, в частности по внешним связям, труду и занятости населения, культуры, промышленной политике, инновациям и торговле. Более того, за прошлый год аудиторы петербургской КСП установили 157 нарушений, которые допустил комитет. В денежном эквиваленте нарушения повлекли за собой ущерб более чем в 13 миллионов рублей.

Комитет представит на форуме проекты по освоению и развитию, а также обеспечению жизнедеятельности северных регионов. Но на самом деле Смольный не предложил ни одного действительно интересного проекта или толкового решения.

Отсутствие достижений, да и вообще принадлежности к арктическому региону, не мешают властям заявлять о том, что город является центром арктических компетенций. Свою значимость оправдывают тем, что в Петербурге находится Центр управления Северного Морского пути. В реальности – он существовал в Ленинграде, сейчас же решения принимаются не на региональном, а на федеральном уровне. А оператором Морского пути выступает «РосАтомФлот». Основные порты корпорации расположены в Мурманске, Архангельске и на Ямале. Северная столица в этот список никак не входит. Да и кадры город не готовит. Всё, опять-таки делается через Москву, а точнее через Федеральное агентство морского и речного транспорта.

Поэтому значимость в освоении и развитии Арктики – всего лишь хваленая иллюзия Смольного. Заслуги, которыми гордятся власти им даже косвенно не принадлежат.