Губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял, что ситуация с распространением COVID-19 в городе находится под контролем. Однако только за минувшую неделю в Северной столице коронавирусом заразились свыше 100 тыс. горожан.

Город на Неве переживает всплеск заболеваемость коронавируса. На фоне сложной эпидемиологической обстановки в Петербурге, Беглов продолжает говорить о контроле за ситуацией с COVID-19, сообщают «Аргументы и Факты».

«Мы переживаем небывалый подъем коронавируса. Только за прошлую неделю заболело более 100 тысяч горожан. Кривая роста заболеваемости выросла практически вертикально», — заявил Беглов.

Для пациентов с COVID-19 в Северной столице уже разворачиваются дополнительные койки. Петербург занимает ведущие позиции в антирейтинге российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом. Статистика доказывает, что слова Беглова о контроле за ситуацией не соответствуют действительности.