Разработчики iOS-приложений из Беларуси были массово заблокированы компанией Apple. Она разослала уведомления о том, что аккаунты отключаются, так как страна находится под санкциями Соединенных Штатов. При этом разработчикам даже не оставили возможность вывести собственные средства, заработанные на платных подписках.

Сообщается, что аккаунты блокируются даже в тех случаях, если их владельцы прошли повторную регистрацию и указали другие государства в качестве адреса проживания.

«Мы заметили проблему при подтверждении вашей учётной записи. Информация о юридическом лице, связанная с вашей учётной записью, полностью соответствует стране с ограниченным доступом или одной или нескольким странам из сводного контрольного списка правительства США, санкционного списка другого правительства или списка регионов с ограниченным доступом» – гласят уведомления Apple, разосланные разработчикам.

Кроме того, американская компания ввела новую графу в кабинет App Store Connect. В ней указывается, находится ли юридическое лицо или банковский счет под какими-либо ограничениями.