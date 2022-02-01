Обозреватель издания «Свободная пресса» Сергей Аксенов считает, что введение санкций Великобритании против России может ударить по ним самим.

Как отмечается, в феврале Россия и Великобритания должны провести переговоры, темой которых станет налаживание взаимоотношений между странами на фоне того, что ситуация в Европе обострилась. Однако, по словам Аксенова, сейчас обстоятельства для встречи не совсем благоприятные.

Так, Великобритания проводит активную военную политику и поддерживает Украину, выступая против «агрессии» России. Кроме того, было заявлено, что Лондон собирается вводить санкции против России.

Но, как считает Аксенов, беспокоиться не стоит. По его мнению, новые санкции могут нанести удар по самой Британии и даже спровоцировать её раскол. В итоге Лондон может даже потерять Глазго, так как сейчас наиболее подходящий момент для объявления независимости Шотландии.

Недавно мы сообщали, что Великобритания собирается отправить в Восточную Европу свои элитные подразделения. В случае, если ситуация на Украине обострится, также будут отправлены вертолёты.