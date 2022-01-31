Великобритания присоединилась к США, Германии, Прибалтике и другим странам, которые привели в состояние повышенной боевой готовности свои войска. Она перечислила подразделения своих войск, вооружение и технику, которые активно готовятся к возможной переброске на территорию Восточной Европы.

Так, в Черное море уже направились боевые корабли River Class и Type-45, а на Кипр улетела эскадрилья истребителей RAF Typhoon. Кроме того, в состоянии повышенной готовности находятся:

– Артиллеристы 26-го полка;

– Королевская артиллерия, вооруженная ракетными комплексами Deep Fire;

– 1200 парашютистов, специалисты Королевской морской пехоты по горным и арктическим боевым действиям из 45 коммандос;

– Подразделения РЭБ и кибербезопасности из Королевских сигналов и специализированной эскадрильи Y Королевской морской пехоты;

– Беспилотные аппараты из 47-го полка Королевской артиллерии, медики.

Также в случае обострения ситуации на Украине в Восточную Европу будет отправлено шесть вертолетов Chinook.