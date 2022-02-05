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В США прилюдно сожгли книги из серии о Гарри Поттере. Организатором акции является пастор Грег Локк.

Как отмечается, Локк верит в теории заговора. Пастор призвал своих прихожан сжигать книги для того, чтобы помешать демоническому влиянию и бесовской силе, а также он призвал бороться с колдовством, пропагандой которого, по его словам, занимаются эти книги. Сжигать книги он предлагает по всей Америке.

Помимо книг о Гарри Поттере пастор сжёг книги из серии «Сумерки», в которых героями являются современные вампиры.

«Я больше не буду связываться с ведьмами, я не буду связываться с колдовством… Я не буду связываться с демонами… Я призову их всех во имя Иисуса Христа», – заявил пастор, обращаясь к присутствующим.

Отмечается, что акция привлекла внимание многих людей, которые также начали сжигать книги, в том числе и прочие издания.

Недавно мы сообщали, что телекомпания HBO собирается выпустить сериал по мотивам “Гарри Поттера”. Для участия в съёмках ищут трангендерных и небинарных актеров.

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