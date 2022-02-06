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Россия в кратчайшие сроки одолеет США в случае гипотетической войны. Для этого ей достаточно задействовать ядерное оружие, уверены китайские эксперты издания 360kuai.

Авторы публикации пояснили, что отношения между двумя сверхдержавами становятся все более напряженными. Рано или поздно это может привести к началу крупномасштабных боевых действия. Однако прогнозы коллективного Запада о неминуемой победе США являются ошибкой.

Россия в последние два десятилетия превратила свою армию в хорошо отлаженную военную машину, которая не дает сбоев. Также она разработала современные виды вооружений. В том числе, и стратегических. Помимо этого, Москва модернизировала имеющиеся в ее распоряжении ядерные ракеты в отличие от Соединенных Штатов.

Именно это обеспечит России преимущество над противником. Она не станет ввязываться в длительное вооруженное противостояние с превосходящим ее по численности врагом. Использование ядерного оружия, способного разрушить Соединенные Штаты до основания, позволит одержать победу в считанные часы.

Эксперты, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», также отметили, что РФ уже ставит на вооружение гиперзвуковые ракеты, которые станут еще одним сильным козырем в войне с США.

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