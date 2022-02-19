Запад способен легко избежать угрозы военного конфликта с Россией: достаточно признать реальность и заявить, что Украина не может вступить в НАТО. Такое мнение высказывает обозреватель интернет-издания «1945» (19FortyFive) Дэниел Л. Дэвис, подполковник армии США в отставке. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Заявления и инциденты вокруг России и Украины начали представлять собой явное ускорение кризиса. Путин может и далее нагнетать напряженность, чтобы посмотреть, сможет ли добиться путем переговоров того, что в противном случае он возьмет силой. Но поскольку ситуация становится ужасно близкой к точке невозврата, США и НАТО пора признать реальность и предотвратить войну», – пишет Дэвис.

В субботу на конференции НАТО по безопасности в Германии президент Украины Зеленский обратился к собравшимся западным политикам и пояснил: Украине «сказали, что двери (в НАТО) открыты. Если не все участники хотят нас, так и скажите». В качестве ответа вице-президент США Камала Харрис в Мюнхене напомнила: каждая страна НАТО недвусмысленно заявила, что она не отправит ни одного солдата воевать за Украину Зеленского.

«Не воюя сегодня, Запад показал – он никогда не будет воевать с Россией из-за Украины. Эта позиция разумна, логична и уместна для блока из 30 членов, но его нежелание открыто признать правду может иметь смертельные и ненужные последствия», – констатирует Дэвис.

Настоятельная необходимость НАТО сделать декларативное заявление по Украине была продиктована тем, что события продолжали накапливаться, указывая на приближение к тому, что может послужить началом военных действий.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров зловеще предупредил в ту же субботу, что «Киев откровенно… наращивает свои военные силы на линии соприкосновения в Донбассе, ведет кампанию по милитаризации граждан и продолжает вооруженные провокации». А сам Путин в тот же день руководил масштабными учениями ядерной триады, предупреждая, что если война зайдет слишком далеко, Россия может прибегнуть к ядерному оружию.

«Москва подает все сигналы о том, что она потенциально находится в нескольких часах от того, чтобы начать военный удар по Украине и тем самым гарантировать, что она никогда не присоединится к западному альянсу. С 2007 года Путин неоднократно предупреждал Запад о том, что он рассматривает расширение НАТО до своих границ как экзистенциальную угрозу», – отмечает обозреватель «1945».

Далее он пишет: «Для НАТО крайне безответственно сейчас, перед лицом неминуемой атаки, в результате которой могут быть убиты десятки тысяч украинцев, игнорировать сигналы Путина и продолжать придерживаться выдумки об «открытой двери» НАТО, которая, как они знают, никогда не откроется. У лидеров США и НАТО все еще есть небольшое окно времени, чтобы предотвратить войну, спасти жизни многих украинцев и сохранить стабильность в Европе, просто признав реальность и наложив бессрочный мораторий на вступление Киева в НАТО».

По мнению Дэвиса, Украина не имеет шансов претендовать на членство в НАТО как сейчас, так и в обозримом будущем. В ее границах идет гражданская война, и присутствует постоянный риск внешней войны, что однозначно лишает эту страну «права на вход». Кроме того, собственные правила НАТО гласят, что ни одной стране не может быть предоставлено членство, если это не будет способствовать «безопасности Североатлантического региона» – а приглашение Украины в НАТО, со всем ее внутренним и внешним хаосом, лишь подорвет, а не укрепит альянс.

Дэвис обращает особое внимание: военный блок НАТО, состоящий из 30 членов, остается значительно сильнее России во всех категориях обычных вооружений, при этом не уступая в ядерном сдерживании. Соответственно, отказ от членства Украины ничуть не уменьшит мощь альянса.

«Напротив: по иронии судьбы, это лишь увеличит вероятность того, что Украина никогда не подвергнется нападению со стороны России. Сейчас не время придерживаться нестабильного статус-кво, требуя открытой двери для членства Украины, которая, как известно каждой стране НАТО, никогда не откроется для Киева. Но риторика вокруг «открытой двери», скорее всего, обречет Украину на войну, которую можно было бы избежать», – заключает Дэвис.