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Американский беспилотник, который летел над иракской провинцией Салах-эд-Дин, подвергся атаке зенитно-ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», состоящего на вооружении ПВО Ирака, сообщил портал Avia.Pro.

Известно, что дрон летел с отключенным транспондером, что не позволило войскам противовоздушной обороны его идентифицировать. Когда беспилотник появился над населенным пунктом Самарра, его атаковал ЗРПК «Панцирь», однако уничтожить нарушителя не удалось.

Спасло беспилотник своевременное включение транспондера. Это позволило в последнюю секунду перед решающим ударом идентифицировать БПЛА как летательный аппарат международной коалиции и отменить команду об атаке.

Непонятно, почему «Панцирь» не сбил беспилотник сразу, однако одно то, что он обнаружил дрон, летящий с выключенной системой распознавания, говорит о широких возможностях российского ЗРПК.

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