Соединенные Штаты не нужны ни России, ни Украине, однако первую они почему-то пытаются сдерживать, а второй активно симпатизируют. В этом нет никакого практического смысла, уверен журналист американского телеканала Fox News Такер Карлсон.

Он пояснил, что рациональные граждане Америки ни за что не пойдут воевать за Украину, от которой абсолютно не зависит процветание и богатство Соединенных Штатов. Киев не несет для страны никакой стратегической ценности, он абсолютно бесполезен. Поэтому в случае придуманного Западом «нападения РФ» на Украину президенту США Джо Байдену имеет смысл перейти на российскую сторону.

Напомним, что РФ неоднократно опровергала заявления Запада о «вторжении» на Украину. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Москва перемещает войска исключительно по своей территории, поэтому не должна отчитываться о целесообразности таких действий перед кем бы то ни было.