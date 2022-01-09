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Жители Алма-Аты столкнулись с нехваткой продуктов. Об этом рассказал житель одного из районов города в интервью Sputnik Казахстан.

Согласно рассказу жителя, их район находится поблизости от аэропорта. С тех пор, как начались погромы, продукты им больше не завозят. Житель отметил, что у них нет не только продуктов, но и бензина и Интернета. По его словам, они словно оторваны от цивилизации.

Также он рассказал, что жители района уже не против заплатить даже по 100 долларов за хлеб, но продуктов просто нигде нет.

В начале января в Казахстане начались митинги из-за повышения цен на сжиженный газ. Несмотря на то, что власти опустили цену обратно, протесты продолжились и переросли в погромы.

Недавно мы сообщали, что российских туристов, которые не смогли покинуть Казахстан, выгоняют из отелей. Для оплаты проживания нужны наличные деньги, которые негде снять, так как банкоматы не работают.

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