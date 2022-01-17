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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите Россия-НАТО были не до конца решены многие вопросы, поэтому Альянс предлагает Москве провести целую серию новых встреч. Он уточнил, что на них будут обсуждаться способы решения «украинского вопроса», а также проблемы безопасности Европы, передает РИА Новости.

Североатлантический блок намерен также поговорить о контроле над вооружениями. Также его интересует прозрачность учений и любой другой военной деятельности, проводимой Россией. В Москве не дали ответа на предложения Альянса, обещав подумать.

Напомним, что ранее на встречах сперва с Соединенными Штатами, а затем и с представителями всех 30 государств НАТО России не удалось убедить Запад прекратить расширение Альянса на восток, а также предоставить Москве гарантии безопасности. Вполне вероятно, РФ сейчас готовит военно-технический ответ на игнорирование ее требований.

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