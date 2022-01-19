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Профессор Бард-колледжа Уолтер МИД в издании The Wall Street Journal написал, что против России давно неэффективные санкции. И призвал власти Соединенных Штатов отправить на Украину войска, чтобы создать для РФ военную угрозу. Однако читатели не оценили такую изобретательность эксперта.

«Силы НАТО и так подбираются к границам России, находясь в полной боевой готовности. Нетрудно понять, почему Москва постоянно говорит о своих красных линиях», – написал один из читателей.

Другой отметил, что Соединенные Штаты не должны начинать войну против РФ. Это приведет к гибели большого числа американских солдат из-за далекой Украины, не входящей в сферу интересов страны.

Пользователь Igor Le Frison добавил, что для боевых действий на Украине США нужна поддержка Европы. Но ЕС зависим от российского газа и поэтому вряд ли отправится на войну.

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