В воздушном пространстве Украины и над Черным морем в настоящий момент находятся сразу четыре разведывательных летательных аппарата американских ВВС. Речь идет о самолетах RC-135W Rivet Joint, RC-135V Rivet Joint и Bombardier Challenger 650, а также о беспилотнике RQ-4A Global Hawk.

Воздушные машины отслеживают цели на земле и на море, а также применяются для целеуказания. Их стремительно возросшая активность напрямую связана с перемещениями российских войск вдоль границ Украины, сообщает портал Avia.Pro.

Также самолеты и беспилотники отслеживают переброску к украинским рубежам боевой техники и вооружения РФ. Если раньше для этой цели ВВС США было вполне достаточно одного или двух летательных аппаратов, то сейчас их количество возросло до 4.

Напомним, что разведывательный самолет ранее прикрылся пассажирским лайнером, чтобы отследить сигналы работающего российского ЗРК С-400.