Валовой внутренний продукт КНР в 2021 году вырос на 8,1%.

Темпы экономического Китая за последние несколько лет претерпели заметные колебания на фоне успешного восстановления от негативного воздействия пандемии. Показатели оказались самыми высокими за последние 10 лет, сообщает Государственное статистическое управление КНР.

В распространенном на пресс-конференции доклад уточняется, что по мере восстановления китайской экономики динамика ВВП только за четвертый квартал прошлого года достигла 4%. С октября по декабрь 2020 года этот показатель составил 6,5%.

Согласно документу, объем экономики Китая за 2021 год превысил 114,36 триллиона юаней. Ведомство также заявило, что в

Китае в минувшем году было создано 12,69 миллионов новых рабочих мест, а безработица среди городского населения составила 5,1%. Также было отмечено, что номинальный доход на душу населения вырос на 9,1%.

Госстат Китая сообщил, что совокупный объем производства крупных промышленных предприятий увеличился в годовом исчислении на 9,6%. Глава госстата Китая Нин Цзичжэ рассказал, что китайская экономика смогла выдержать негативное воздействие пандемии коронавируса и сохранить динамику.