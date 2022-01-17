читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Валовой внутренний продукт КНР в 2021 году вырос на 8,1%.

Темпы экономического Китая за последние несколько лет претерпели заметные колебания на фоне успешного восстановления от негативного воздействия пандемии. Показатели оказались самыми высокими за последние 10 лет, сообщает Государственное статистическое управление КНР.

В распространенном на пресс-конференции доклад уточняется, что по мере восстановления китайской экономики динамика ВВП только за четвертый квартал прошлого года достигла 4%. С октября по декабрь 2020 года этот показатель составил 6,5%.

Согласно документу, объем экономики Китая за 2021 год превысил 114,36 триллиона юаней. Ведомство также заявило, что в

Китае в минувшем году было создано 12,69 миллионов новых рабочих мест, а безработица среди городского населения составила 5,1%. Также было отмечено, что номинальный доход на душу населения вырос на 9,1%.

Госстат Китая сообщил, что совокупный объем производства крупных промышленных предприятий увеличился в годовом исчислении на 9,6%. Глава госстата Китая Нин Цзичжэ рассказал, что китайская экономика смогла выдержать негативное воздействие пандемии коронавируса и сохранить динамику.

Вам может понравиться

Сотрудники колл-центра от «Невского экологического оператора» вызвали недоумение у петербуржцев

«Невский экологический оператор» (НЭО) открыл новую горячую линию для обработки обращений граждан по вопросам вывоза мусора. Она доступна ежедневно по номеру 7 (812) 213–07–10. Предполагалось, что дополнительная линия ускорит коммуникацию

В Екатеринбурге неизвестный избил инвалида и прохожих

По информации е1.ru, в Екатеринбурге неизвестный мужчина жестоко избил инвалида и прохожих у торгового центра «Парк Хаус». По описанию свидетелей произошедшей ситуации молодой парень был примерно под два метра ростом,

Люди будут меньше контактировать в реальной жизни из-за метавселенной

В 2021 году глава Facebook (Meta) Марк Цукерберг заявил о полном погружении в метавселенную. Уже давно человечество волнует мысль о создании цифрового пространства. Первыми воплотили ее в жизнь создатели видеоигр. Ответ
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 января – переменная облачность, до -2 °C | город Мытищи: погода, 17 января – небольшой снег, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 января – переменная облачность, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 января – небольшой снег, до -4 °C | Королев: погода, 17 января – облачно с прояснениями, до -1 °C | Подольск: погода, 17 января – небольшой снег, до -3 °C | Армавир: погода, 17 января – переменная облачность, до -1 °C |