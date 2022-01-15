Киев планирует наносить артиллерийские удары по столице самопровозглашенной ДНР Донецку, рассказали эксперты портала Avia.Pro. Они пояснили, что ВСУ перебрасывают свои гаубицы в Международный аэропорт города.

Информацию подтверждают и наблюдатели от ОБСЕ, однако они заявляют только об одной 122-миллиметровой артиллерийской установке. Эксперты отмечают, что в настоящий момент на территории аэропорта имеется уже три гаубицы и их количество продолжит расти.

Для Киева такое расположение орудий является довольно выгодным, так как его войска теперь могут атаковать Донецк и наносить удары по военной и гражданской инфраструктуре столицы. ВСУ не привыкать обстреливать жилые кварталы, газо- и нефтехранилища, железные и автомобильные дороги и прочие объекты. Это позволит им спровоцировать всеобщую панику в городе, а затем взять его штурмом. И заодно добиться смещения линии фронта к востоку.

Напомним, что ранее эксперты, проанализировавшие полеты американских разведывательных самолетов, сообщили, что главный удар ВСУ и НАТО будет нанесен по центральной части Донбасса, что позволит разрезать его на две части.