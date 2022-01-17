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Британское издание Daily Mail сообщает о том, что все российские военные, военная техника и авиация из состава сил ОДКБ вернулись из Казахстана.

Читатели британского издания Daily Mail сразу высмеяли заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена. Он говорит, что русских « трудно заставить уйти, если они пришли в ваш дом».

Ситуация в Казахстане показала обратное, ведь спустя 10 дней миротворческий контингент покинул территорию Казахстана. А вот американские военные уже несколько лет не могут покинуть Ирак и Сирию, с насмешкой напомнили британцы.

Ввод двух тысяч миротворцев из ОДКБ на территорию Казахстана была одобрена 5 января 2022 года. Об этом попросил лидер страны Касым-Жомарт Токаев из-за потери контроля над ситуацией.

15 января 2022 года вся военная техника, авиация и военные покинули территорию Казахстана.

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