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Военно-воздушные силы и ПВО являются самыми слабыми звеньями украинской обороны, заявил военный эксперт Михаил Ходаренок. Он пояснил, что самолеты и зенитные комплексы, имеющиеся в распоряжении ВСУ, не изменились с момента развала СССР.

С 1991 года Украине не удалось ни купить, ни разработать собственные истребители или бомбардировщики, комплексы ПВО. Она пользуется советскими разработками, которые даже не проходили модернизацию. А все потому, что Киев даже во времена СССР не допускали к созданию такого оружия.

За 30 лет можно было открыть собственные конструкторские бюро, однако Киев никуда не торопился и упустил время. Сейчас какие-то разработки появляются, но промышленной базы для их воплощения как не было, так и нет.

Украина ждет помощи от Соединенных Штатов. Ранее она заявляла, что не против получить зенитно-ракетные комплексы «Патриот» американского производства, которые могли бы частично решить проблему. Однако Вашингтон решил отделаться переносными ЗРК «Стингер», предназначавшимися для Афганистана. По словам эксперта, США нужно кому-то сбагрить уже списанные комплексы, поэтому выбор пал на Украину. Однако «Стингеры» вряд ли смогут решить проблему, уверен аналитик.

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