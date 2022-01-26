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Украина требует у Запада все больше оружия якобы для защиты от «вторжения России», но на деле она будет использовать его на Донбассе. США и Великобритания уже перебрасывают в Киев противотанковые комплексы и ПЗРК, другие виды вооружений. Это указывает на неизбежность полномасштабного наступления ВСУ на самопровозглашенные республики, считает военный эксперт Семен Багдасаров.

Еще одним признаком скорого наступления на Донбасс аналитик назвал истерику вокруг «нападения РФ», которую уже третий месяц раскручивает Запад. Таким образом США и НАТО отвлекают внимание Москвы и стремятся сделать невозможной ее помощь гражданами страны, живущим в ДНР и ЛНР.

Напомним, что точно такое же мнение ранее высказывал и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что чем больше Запад накачивает Киев оружием, тем сильнее становится его желание атаковать самопровозглашенные республики и вернуть их под свой контроль.

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