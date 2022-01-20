Утром 20 января самолет Ил-62М российского Минобороны отправился в Латинскую Америку. Портал Avia.Pro со ссылкой на телеграм-канал «Записки охотника» сообщил, что воздушное судно приземлилось на некоторое время в Дамаске, а затем полетело через Атлантический океан на «задний двор» Соединенных Штатов.

Официальной информации о том, кто именно отправился в Каракас и Гавану, нет. Однако эксперты предполагают, что представители Минобороны намереваются договориться с Венесуэлой и Кубой о размещении на их территории своих военных баз. Напомним, что разговоры об этом не утихают с момента завершения переговоров между Россией и США.

Эксперты считают, что развертывание российских ракет и другого вооружения на Кубе и в Венесуэле станет одним из ответов России на отказ НАТО предоставлять гарантии безопасности. Известно, что ранее в эти страны летал специальный борт российской ФСБ, так что нельзя исключать, что почва для новых переговоров с Гаваной и Каракасом уже подготовлена.