Киев собирается обстреливать Донецк кассетными боеприпасами, что приведет к огромном количеству жертв среди мирного населения, рассказал военный корреспондент Семен Пегов. Он пояснил, что обстрел намечается в рамках наступательной операции ВСУ.

По словам военкора, Киев подтянул к третьему эшелону обороны на линии разграничения реактивные системы залпового огня «Смерч». Они необходимы, чтобы задействовать Цхинвальский сценарий и нанести мощные удары по столице самопровозглашенной ДНР. Такой ход преследует достижение сразу двух целей – деморализация ополчения и получение возможности окружить защитников республики, а также попытка вовлечь в конфликт Россию и спровоцировать ее на ответные военные действия.

После того как Киев окружит ополчение, он перейдет в наступление по всему фронту, уверен корреспондент. Пегову ссылается на данные разведки ДНР, которые подтверждают подготовку ВСУ именно к такому сценарию развития событий.