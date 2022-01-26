читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Москва не должна посягать на суверенитет Венесуэлы, если собирается размещать на ее территории свои военные базы с ракетами. Это и другие условия озвучил в интервью порталу «Украина.ру» журналист Вальтер Мартинес.

Военкор пояснил, что нельзя просто так взять и забрать часть территории Венесуэлы под размещение российских ракет. Даже если Каракас пойдет на сотрудничество, земли страны не будут передаваться в аренду.

Кроме того, он заявил, что на военнослужащих России в случае их появления на территории Венесуэлы не должен распространяться юридический иммунитет. Еще одно условие – отсутствие какого-либо вреда для страны.

Мартинес пояснил, что российские ракеты с одной стороны станут хорошим фактором сдерживания США, с которыми отношения у Каракаса давно не ладятся. С другой – они окончательно испортят какие-либо контакты между Венесуэлой и Вашингтоном. Но в крайнем случае страны все же может пойти на сотрудничество с Москвой.

Вам может понравиться

Экс-президент Украины Порошенко вопреки решению суда не сдал загранпаспорт

Экс-президент Украины Петр Порошенко не сдал свой загранпаспорт. Об этом заявила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины. Как сообщается, бывшего украинского президента обвиняют в госизмене. В частности, предполагается, что он имеет
  • Анна
  • 24.01.2022
  • читать 1 минуту

Россия в спешном порядке перебросила истребители МиГ-29 на базу Тияс в Сирии

С авиабазы Хеймим на аэродром Тияс в Сирии переброшена группа российских истребителей МиГ-29, сообщил портал Avia.Pro. Предполагается, что эти боевые самолеты будут задействованы для патрулирования окрестностей автомобильных дорог, ведущих из

Пентагон готовит удар по РФ, чтобы нивелировать ее преимущества в оборонной сфере

Пентагон планирует атаковать Россию, чтобы нивелировать все ее военные преимущества. Для этой цели он собирается пустить в дело свою концепцию «Быстрого глобального удара». Эксперты отмечают, что эта самая концепция несколько
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 января – переменная облачность, до -8 °C | город Мытищи: погода, 26 января – небольшой снег, до -6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 января – ясно, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 января – облачно с прояснениями, до -9 °C | Королев: погода, 26 января – пасмурно, до -3 °C | Подольск: погода, 26 января – небольшой снег, до -6 °C | Армавир: погода, 26 января – пасмурно, до -0 °C |