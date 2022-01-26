Москва не должна посягать на суверенитет Венесуэлы, если собирается размещать на ее территории свои военные базы с ракетами. Это и другие условия озвучил в интервью порталу «Украина.ру» журналист Вальтер Мартинес.

Военкор пояснил, что нельзя просто так взять и забрать часть территории Венесуэлы под размещение российских ракет. Даже если Каракас пойдет на сотрудничество, земли страны не будут передаваться в аренду.

Кроме того, он заявил, что на военнослужащих России в случае их появления на территории Венесуэлы не должен распространяться юридический иммунитет. Еще одно условие – отсутствие какого-либо вреда для страны.

Мартинес пояснил, что российские ракеты с одной стороны станут хорошим фактором сдерживания США, с которыми отношения у Каракаса давно не ладятся. С другой – они окончательно испортят какие-либо контакты между Венесуэлой и Вашингтоном. Но в крайнем случае страны все же может пойти на сотрудничество с Москвой.