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Во Владимире скончался Игорь Шамов, который являлся первым мэром города. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как сообщается, Шамов являлся главой городского исполкома в период с октября 1990 года по декабрь 1991 года. Затем он был выбран мэром города. Выборы Шамов выигрывал ещё два раза – в 1995 и 1997 годах. Таким образом, он оставался на должности до 2002 года.

За время своей работы Шамов получил разные профессиональные и общественные награды. Во время пребывания Шамова на должности мэра в городе было отремонтировано более трети теплосетей, ТЭЦ были переведены на газовое топливо. Кроме того, был открыт Судогодский водовод, в городе появился частный общественный транспорт.

Скончался Шамов в субботу, 15 января, в возрасте 86 лет. Причина смерти не сообщается. Прощание состоится в городском центре культуры 18 января с 10 до 12 часов.

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