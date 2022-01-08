Петербуржцы не оценили результаты исследования Финансового университета при правительстве РФ, назвавшего Северную столицу одним из лучших городов для жизни. Причиной тому стали сомнительные решения Смольного и лично губернатора Александра Беглова, провалившего подготовку города к зиме.

Специалисты провели в городе социологическое исследование, оценив состояние дорог, экологии, работу коммунальщиков и многое другое. В итоге Петербург занял вторую строчку в рейтинге лучших городов для жизни, что вызвало негодование у местных жителей. Так, они обратили внимание на серьезные проблемы в сфере ЖКХ: сегодня порядка 40% труб теплосетей нуждаются в ремонте, а часть из них давно стоит заменить на новые. При этом Смольный не выделяет деньги для решения этих вопросов.

Каждую зиму в разных районах города регулярно происходят прорывы труб. В этом году, несмотря на заявление Беглова о подготовке к зиме, коммунальные аварии происходят практически ежедневно, из-за чего петербуржцы вынуждены оставаться без отопления. Так, 5 января на проспекте Большевиков, 32 жители домов сутки провели без тепла.

Помимо этого, коммунальщики не справляются с уборкой снега и наледи. В результате каждый день фиксируются крупные пробки и аварии на дорогах. Пешеходы, особенно пенсионеры, постоянно рискуют поскользнуться на тротуарах или получить травму из-за падающих с крыш сосулек. Комитет по благоустройству не справляется с организацией уборки снега сразу по причине нехватки дворников и спецтехники. У города есть около 2 тыс. снегоуборочных машин, в то время как необходимо как минимум 3,5 тысяч.

Коронавирусная обстановка также оставляет желать лучшего. Из-за несвоевременных и неэффективных ограничений Смольного многие предприятия МСП находятся на грани банкротства. При этом в администрации Беглова не предпринимают эффективных мер, чтобы хоть как-то поддержать предпринимателей. В 2020 году из всех предприятий малого и среднего бизнеса финансовую помощь получили не более 20%. Остальные до сих пор вынуждены самостоятельно выбираться из долговой ямы. В этом году ситуация может усугубиться из-за введения QR-кодов и самостоятельной покупки оборудования для их проверки.

Также петербуржцы обращают внимание на экологическую обстановку в городе. По итогам 2021 года Северная столица заняла только 11 строчку в «Национальном экологическом рейтинге». Это связано с множеством проблем – несанкционированные свалки, предприятия, выливающие отходы в реки и озера, большая загазованность в городе.

Наблюдаются серьезные проблемы и в других сферах. Например, состояние дорог и крайне низкий уровень зарплат. Помимо этого, Петербург остро нуждается в новых больницах, школах, детских садах и других объектов социнфраструктуры.