У побережья Кипра всплыла американская атомная субмарина USS Georgia, вооруженная ракетами «Томагавк». По словам журналистов из США, подобные «демонстрации» с указанием местоположения подлодки Вашингтон устраивает лишь для давления на кого-либо. На этот раз «зрителем» выбрана Россия.

Военные эксперты РФ отмечают, что подводная лодка такого класса вполне может нести в себе угрозу для Крымского полуострова. На вооружении USS Georgia имеется 24 ракетных установки с боезарядами «Томагавк». Речь идет о ракетах последнего поколения, которые вполне способны долететь с Кипра до российского Крыма.

Портал «Военное дело» рассказал, что подлодка относится к классу «Огайо» и является одним из основных видов вооружений подводного флота ВМС США. Специальные системы связи и датчики дают ей возможность незаметно проводить операции даже на небольшой глубине. Местоположение таких субмарин Соединенные Штаты стараются не раскрывать, поэтому всплытие у Кипра однозначно является сигналом для Москвы.