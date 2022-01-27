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Российским пенсионерам достаточно принести в ПФР одну справку, чтобы увеличить ежемесячные выплаты на 2188 рублей, рассказал аналитик Сергей Власов.

Он пояснил, что действующее законодательство предусматривает дополнительные выплаты пенсионерам, у которых на иждивении есть один или более детей. Средства выплачиваются каждый месяц за каждого ребенка (не более троих).

Под опекой пенсионеров могут находится дети в возрасте до 23 лет, однако есть нюанс. На ребенка, который уже закончил школу и поступил в высшее учебное заведение, нужно представить соответствующую справку в Пенсионный фонд. Речь идет об очной форме обучения, на заочную выплаты уже не распространяются. Если же дети еще учатся в школе, то дополнительных документов приносить не потребуется.

Напомним, что сейчас принимаются заявления на единоразовую выплату для граждан РФ, которые являются опекунами, приемными родителями или попечителями. В этом году с учетом инфляции она составит 19000 рублей.

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