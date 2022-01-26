Российский пенсионный фонд уже сейчас принимает заявления на получение помощи от государства в размере 19000 рублей. Это пособие предназначено лишь для отдельных категорий граждан, сообщают в ПФР.

В фонде разъяснили, что выплата адресована не только трудоустроенным, но и безработным гражданам страны. Она выплачивается единоразово опекунам детей, а также попечителям либо приемным родителям. Пособие является не обязанностью государства, а правом потенциального получателя, поэтому для нее нужно подавать соответствующее заявление в Пенсионный фонд. Сделать это можно либо через отделения ПФР, либо в ближайшем многофункциональном центре.

Выплата является индексируемой. В настоящий момент ее размер составляет 18 886 рублей, однако после индексации в феврале 2022 года он вырастет до 19 тысяч.

Если опекуны или приемные родители воспитывают ребенка-инвалида либо детей в возрасте 8 и более лет, они смогут рассчитывать на пособие в размере 144 тыс. рублей на каждого из них.