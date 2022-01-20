В распоряжении американского спецназа имеется целый флот, состоящий из маломерных судов, который можно назвать секретным морским оружием, пишет издание «1945». Авторы публикации Ставрос Атламазоглу, ранее служивший в войсках Североатлантического альянса, поясняет, что этими судами управляют специально предназначенные лодочные команды.

Катера в основном предназначены для доставки спецназа в любую горячую точку. Если расстояние слишком уж большое, они перебрасываются на огромных кораблях, а затем задействуются для выполнения своих задач. При этом суда могут применяться для перехвата вражеского флота, для патрулирования акватории, для любых других целей.

В гипотетическом противостоянии с Россией катера могут использоваться даже для боевых действий. Они оснащены гранатометом и пулеметом, поэтому способны создать множество проблем потенциальному противнику, уверен Атламазоглу, публикацию которого перевел портал “ПолитРоссия”.