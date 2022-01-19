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Правительство Венгрии с 15 февраля сократит срок действия сертификата вакцинации с одного года до шести месяцев.

Такие меры были предприняты для борьбы с распространением нового омикрон-штамма коронавируса. Об это сообщает ассоциация туроператоров России.

Представители АТОР предупредили, что ужесточение правил коснется и пребывания в стране иностранных туристов. Путешественники, планирующие поездку в Венгрию после 15 февраля, должны учитывать новые сроки действия прививочных сертификатов.

Однако Венгрия пускает и туристов, не привившихся от коронавируса. Для въезда в страну нужен либо сертификат вакцинации. Страна одобрила «Спутник V», либо ПЦР-тест сроком не более 72 часов на английском или венгерском языках.

В АТОР также напомнили, что с 1 февраля 2022 года срок действия прививочных сертификатов в странах Евросоюза сократится с одного года до девяти месяцев.

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