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Британские власти продолжают ослаблять антиковидные ограничения. С 11 февраля обязательная самоизоляция не требуется для непривитых людей, которые въезжают в страну, а также для тех, кто вакцинировался не одобренными в Соединённом Королевстве вакцинами. В их число входят и российские.  

Заявление об этом сделали в Министерстве транспорта Великобритании. Там отметили, что непривитым или привитым не одобренной вакциной гражданам  не нужно сдавать тест на коронавирус на восьмой день после приезда или уходить на самоизоляцию. При этом всё ещё необходимо будет предоставить отрицательный тест на ковид, сделанный за два дня до поездки, а также протестироваться по прибытии в страну.  

Кроме того, в британском Минтрансе рассматривают возможность не помещать в строгий карантин людей, которые пребывают из тех стран, где распространены новые и опасные штаммы коронавируса. Сейчас ни одной страны в таком списке нет, однако в Великобритании его сохраняют, полагая, что какие-то государства в него могут всё-таки попасть. 

Великобритания первой из европейских стран начала отказываться от строгих ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. С начала февраля в стране среди прочего отменили обязательное ношение масок.  

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