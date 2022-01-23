Народный депутат Украины Илья Кива уверенно заявил, что страна никогда не станет участником НАТО или Евросоюза. Он также отметил, что главком немецких ВМС Кай-Ахим Шенбах пострадал за правду о Крыме, который действительно никогда не перейдет под контроль Киева.

Кива, слова которого приводит РИА Новости, заявил, что придерживается той же самой точки зрения, что и Шенбах. Помимо этого, он полностью уверен, что действующие власти Украины довели страну до ручки, из-за чего она оказалась на грани исчезновения с карты мира.

Также депутат Верховной рады, представляющий фракцию «Оппозиционная платформа – За жизнь», выразил восхищение действиями российского президента. Он отметил, что Владимир Путин вынудил Европу и США считаться со своим мнением и вызывает уважение своей четкой и конкретной позицией.