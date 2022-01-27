Вашингтон откровенно подталкивает Киев к масштабной военной провокации, прежде всего – против пророссийских сил в Донбассе, снабжая украинскую армию специфическим боевым вооружением, таким как переносные ракеты M141 Bunker Defeat Munition. Военный обозреватель The Drive Джозеф Тревитик отмечает, что это малоизвестное оружие из арсенала США по своим возможностям выходит за рамки того, что можно было бы предположить из его названия. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Правительство США, среди прочего, наращивает поставки оружия и другой военной помощи Украине на фоне все более тревожных признаков того, что Россия может начать вторжение в эту страну. В центре внимания в первую очередь находились поставки управляемых противотанковых ракет, особенно Javelin американского производства и NLAW британского производства, а также заявления о том, что латвийские и литовские власти планируют отправить ракеты американского производства Stinger класса «земля-воздух».

Тем не менее, следует обратить внимание на передачу в последней партии вооружений нескольких поддонов малоизвестной системы M141 Bunker Defeat Munition (BDM, «боеприпас для поражения бункеров»). На фото, опубликованном ВВС США, десятки M141 показаны готовыми к отправке в Украину с авиабазы Дувр в Делавэре. Это оружие вместе с «Джавелинами» и боеприпасами для стрелкового оружия 25 января прибыло в международный аэропорт Борисполь под Киевом на борту Boeing 747 National Airlines, летавшего по контракту с Транспортным командованием США.

M141 представляет собой одноразовую однозарядную пусковую установку, снаряженную неуправляемым 83-мм реактивным снарядом, предназначенным для поражения укрепленных целей на относительно коротких дистанциях. Разработка такого штурмового оружия, запускаемого с плеча, началось в 1990-х годах в ответ на требования армии США. Служба заказала оружие, которое дало бы небольшим подразделениям дополнительный инструмент для борьбы с укреплениями противника на поле боя, такими как бетонные доты и земляные валы.

Первые поставки того, что впоследствии было обозначено как M141, в армию США начали осуществляться с 1999 года. BDM стреляет так называемым осколочно-фугасным снарядом двойного назначения и имеет эффективную дальность стрельбы до 250 метров. Последние версии такого типа штурмового оружия могут надежно поражать угрозы на расстоянии до 500 метров.

Тем не менее, M141 определенно все еще используется и может стать удобным дополнением к арсеналу Украины. Хотя это оружие было разработано для поражения вражеских укреплений, его осколочно-фугасный снаряд можно использовать против других видов сооружений и укрепленных позиций, для уничтожения складов с боеприпасами, топливом и другими подобными материальными средствами. Его второстепенные возможности – действия против легкой бронированной и небронированной техники.

Для украинских военных M141 могут дать небольшим подразделениям дополнительную немедленную огневую мощь, особенно против войск и легкой техники в городских районах, которые станут использовать строения для укрытия. BDM могут быть полезны для групп, устраивающих засады на колонны небронированных машин поддержки и снабжения или для проведения рейдов на вражеские лагеря – миссии, в которых украинские войска могут оказаться все более вовлеченными, если российские войска продвинутся вглубь территории страны.

Важно отметить, что это оружие имеет значительный «обратный выброс» реактивной струи при стрельбе, что не позволяет использовать его из замкнутых пространств, таких как комната внутри здания, что вынуждает пользователя подвергать себя риску. Но помимо их полезности против различных наборов целей, M141 имеют преимущество в том, что легче обучать персонал их использованию по сравнению с более сложными системами управляемых ракет, такими как Javelin.

«Хотя M141 никоим образом не заменяет противотанковые управляемые ракеты, они являются многоцелевым оружием, которое может дать даже небольшим континентам украинских войск дополнительные возможности для поражения различных целей в любом будущем конфликте», – заключает Тревитик, избегая прямого указания на «штурмовые операции» в Донбассе.