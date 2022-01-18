Усиленные антиковидные меры введены в столице Китая Пекине. Причиной стало обнаружение у одной из жительниц штамма коронавируса “омикрон”. Офис, где работает женщина, закрыли на карантин вместе с её коллегами.

Сколько продлится карантин, специалисты не прогнозируют. Сотрудников компании изолировали в здании на срок до нескольких дней – пока врачи окончательно не подтвердят, что у коллег женщины нет коронавируса, и они не могут быть переносчиками заболевания. В противном случае – их отправят в больницу. Запертых в офисе людей обеспечили продуктами питания и постельными принадлежностями.

Власти Пекина уже провели расследование. Выяснилось, что женщина страну не покидала, а новый штамм она могла получить через почтовые отправления. Квартал, где проживает заразившаяся уже оцеплен правоохранительными органами. Сейчас ведётся обследование граждан, с которыми женщина могла контактировать. Сообщается, что исследование уже прошли 13 тысяч граждан, которые могли пересекаться с носительницей “омикрона” в последние две недели.

Ситуация усугубляется тем, что в начале февраля в Пекине стартуют Олимпийские игры. и вспышка нового штамма коронавируса в столице КНР может произойти совсем некстати.