Соединенные Штаты вряд ли смогут тягаться с Россией при вооруженном столкновении сухопутных сил. Поэтому единственный их шанс одержать победу в гипотетической войне – это с первых секунд установить господство в воздухе, уверен американский военный эксперт Скотт Купер. Его рассуждения приводит РИА Новости.

По его словам, США сперва придется задействовать истребители пятого поколения F-35 и F-22. Если им удастся прорвать противовоздушную оборону России, то за ними пойдут бомбардировщики B-2 и B-1 Lancer, а в отдаленной перспективе – и B-21 Raider. Также Соединенные Штаты задействуют беспилотные аппараты RQ-17 Sentinel.

Всего для успешного прорыва российской ПВО потребуется не меньше 550 самолетов-невидимок. Лишь после получения полного превосходства в воздухе США смогут задействовать сухопутные войска. Они окажутся под прикрытием с неба и смогут действовать более уверенно.