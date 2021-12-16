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Учёные из Испании нашли руины под водой, которые, как было предположено, могут оказаться храмом Геркулеса.

Руины имеют достаточно большую площадь. Так, их длина составляет около 150 метров, а ширина – 300 метров. Найдены руины были в окрестностях города Кадис, который в античные времена назывался Гадес. Как уточняется, поиски проводились в устье канала Каньон-де-Санкти-Петри. Храм Геркулеса, который был здесь расположен, считается одним из наиболее знаменитых древних святилищ.

Как отмечается, совершить находку специалисты смогли при помощи сравнения информации из древних источников и других археологических открытий со сведениями, полученными при помощи цифровой модели территории. Пока что нельзя утверждать, что обнаруженные руины являются именно храмом Геркулеса, так как для этого необходимо провести археологические исследования и геоархеологический анализ.

Недавно мы сообщали, что учёные обнаружили в гробницах на Кипре драгоценности из золота. Они были созданы во времена правления Нефертити (XIV век до нашей эры).

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  • Анна
  • 15.12.2021
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