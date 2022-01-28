Большие десантные корабли Северного флота РФ «Георгий Победоносец», «Петр Моргунов» и «Оленегорский горняк» вошли в Средиземное море. Информация об этом появилась в социальных сетях, где британские пользователи выкладывают соответствующие фото и видеоматериалы.

Отмечается, что это уже вторая группа БДК. Почти неделю назад Гибралтар прошли корабли «Калининград», «Королев» и «Минск».

В Средиземном море по три больших десантных корабля Северного и Балтийского флота намерены провести крупномасштабные учения, сценарий которых пока неизвестен. Мало того, до момента входа в Гибралтар западные эксперты бились на вопросом, куда именно движется российская эскадра. Высказывались даже предположения, что она доставляет технику и вооружение в Венесуэлу и на Кубу для создания на территории этих стран военных баз РФ.