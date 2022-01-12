читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Уникальная российская разработка помогла разгромить боевиков в Казахстане. Так утверждает вьетнамское издание Soha. Благодаря комплексам “Леер” удалось рассчитать и зачистить основные места дислокации террористов.

По данным журналистов, российские военные с помощью специального оборудования перехватили переговоры радикалов, получили информацию об их местонахождении, а затем передали её казахстанским партнёрам. Те в свою очередь сумели в короткий срок ликвидировать террористов.

Российский комплекс уже во время зачистки глушил связь боевиков, из-за чего те не могли координировать действия и вызвать подкрепление. В результате 20-тысячную армию разгромили за 24 часа, пишет Soha.

Применение российских комплексов в Казахстане попало на кадры видеороликов из в начале января, когда на территорию страны ввели войска ОДКБ. Ещё одним доказательством развёртывания “Леер” вьетнамское издание называет временные перебои с работой мобильной связи в Нур-Султане и Алма-Ате.

Вам может понравиться

Бездействие Смольного обостряет ситуацию с невывозом мусора

Мусорная реформа, стартовавшая в городе 1 января, принесла петербуржцам вместо обещанной чистоты и новых экостандартов антисанитарию и кучи мусора во дворах. Горожане засыпают контролирующие органы тысячами жалоб на мусорный коллапс,

Власти Санкт-Петербурга не следят за соблюдением антиковидных мер

Нарушения отмечают в метро, общепите, торговых центрах и магазинах. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе улучшилась ситуация с соблюдением антиковидных правил. С его слов, это благодаря постоянным рейдам

Смольный продемонстрировал нереальные цифры якобы вывезенного на полигоны снега

В пресс-службе правительства Санкт-Петербурга заявили об активной работе коммунальщиков по уборке снега на улицах города. Петербуржцы уверены, что чиновники завышают данные по количеству работающей спецтехники и вывезенного мусора. В Смольном
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 января – переменная облачность, до -11 °C | город Мытищи: погода, 12 января – пасмурно, до -14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 января – переменная облачность, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 января – снег, до -2 °C | Королев: погода, 12 января – небольшой снег, до -0 °C | Подольск: погода, 12 января – пасмурно, до -14 °C | Армавир: погода, 12 января – небольшой дождь, до 5 °C |