Уникальная российская разработка помогла разгромить боевиков в Казахстане. Так утверждает вьетнамское издание Soha. Благодаря комплексам “Леер” удалось рассчитать и зачистить основные места дислокации террористов.

По данным журналистов, российские военные с помощью специального оборудования перехватили переговоры радикалов, получили информацию об их местонахождении, а затем передали её казахстанским партнёрам. Те в свою очередь сумели в короткий срок ликвидировать террористов.

Российский комплекс уже во время зачистки глушил связь боевиков, из-за чего те не могли координировать действия и вызвать подкрепление. В результате 20-тысячную армию разгромили за 24 часа, пишет Soha.

Применение российских комплексов в Казахстане попало на кадры видеороликов из в начале января, когда на территорию страны ввели войска ОДКБ. Ещё одним доказательством развёртывания “Леер” вьетнамское издание называет временные перебои с работой мобильной связи в Нур-Султане и Алма-Ате.