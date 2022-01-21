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На очередных учениях над акваторией Средиземного моря израильские истребители F-35, F-16 и F-15 продемонстрировали Ирану, что научились дозаправляться прямо в воздухе. Тем самым они предупредили Тегеран о появившейся возможности атаковать его ядерные объекты.

Израиль давно показывает всей планете свое желание разбомбить завод по обогащению урана Фордо и другие предприятия, которые Иран использует якобы для создания ядерного оружия. Однако сделать это не так просто. По той простой причине, что для атаки потребуется совершать целую серию боевых вылетов. Тегеран, который разрабатывает передовые системы ПВО, вполне может отреагировать ответным ударом по израильским истребителям.

Возможность дозаправки в воздухе решает эту проблему, что и продемонстрировал Тель-Авив на последних учениях. Маневры стали своеобразным предупреждением для Ирана о способности быстро атаковать и уничтожить находящиеся на его территории ядерные объекты.

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