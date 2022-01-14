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Представители арабских коалиционных сил опубликовали в Сети видеозапись с точным попаданием ракеты в принадлежащий хуситам ударный вертолет Ми-24.

Винтокрылая машина, предположительно используемая движением «Ансар Аллах», в момент атаки находилась на земле. Отсутствие всякой маскировки эксперты объясняют подготовкой вертолета к вылету. Также он уже взял на борт боеприпасы, которые после удара сдетонировали и усилили разрушительный эффект.

По словам представителей сил коалиции арабских государств, подобная атака проводится уже третий раз. Предыдущие два удара с использованием высокоточных ракет, тоже завершились успешно. Но тогда заснять уничтожение вертолета на видео не получилось.

После пуска ракеты за вертолетом до момента взрыва вели наблюдение через тепловизор, что позволило зафиксировать поражение цели.

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