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Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook-аккаунте рассказал, что 9 января погоду в Санкт-Петербурге сформирует теплый атмосферный фронт. Ожидается снег и сильная облачность.

Выпадение снежных осадков, очевидно, создаст очередные проблемы для жителей Петербурга, так как Смольный не смог организовать работу коммунальных служб ни в прошлом, ни в наступившем году. Ситуация снова грозит автомобилистам авариями, а горожанам – травмами.  Проблема некачественной уборки снега в Северной столице стала системной.

Еще в октябре минувшего года губернатор Александр Беглов заявлял о полной готовности города к зимнему сезону, но на практике доказать это градоначальнику не удалось. С конца ноября дороги Северной столицы завалены снегом, а жители боятся выходить на улицы, поскольку перемещаться по нерасчищенным тротуарам крайне неудобно и опасно. В Смольном обещали бросить все силы на борьбу со снежными заносами в случае сильных метелей, однако задействуется лишь часть снегоуборочной техники.

Накануне, 8 января, пресс-служба администрации Центрального района Петербурга опубликовала отчет о проведении снегоуборочных работ, ряд СМИ при этом заметили, что в других районах обстановка не изменилась. Петербуржцы вынуждены самостоятельно убирать сугробы возле своих парадных.

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