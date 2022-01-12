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В Казахстане на пост министра информации и общественного развития республики назначили националиста и русофоба.

Известно об этом стало 11 января. Как сообщается, речь идёт о Аскаре Умарове. На пост министра его назначил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Умаров неоднократно делал антироссийские заявления. Так, он называл проживающих в стране россиян «навязанной диаспорой», а также оскорбительно высказывался насчёт Дня Победы, который отмечают в России. Умаров также активно поддерживает казахских националистов и считает национализм наиболее эффективной идеей.

Отмечается, что Умаров с августа 2021 года являлся заместителем министра. Кроме того, ранее он был главой агентства «Казинформ». Под его руководством на сайте была опубликована карта Казахстана, которая включала в себя земли России и Узбекистана.

Недавно президент Казахстана рассказал, что во время беспорядков в стране боевики обезглавили двоих военнослужащих. Он также отметил, что боевиков было как минимум в пять раз больше, чем военных.

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