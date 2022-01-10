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Боевики в Казахстане действовали с особой жестокостью, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он напомнил, что террористы отсекли головы двум представителям силовых структур.

Численность боевиков как минимум в пять раз превосходила количество военных и правоохранителей. Они набрасывались на силовиков огромной толпой, жестоко их избивали. Также в ходе террористической акции боевики повредили большое количество военной техники. Такие действия помогли в первые дни перехватить инициативу, отметил президент Казахстана.

Токаев заявил, что страна столкнулась с агрессией, в которой принимали активное участие иностранные боевики. Однако расследование будет продвигаться чрезвычайно медленно. Террористы постоянно нападали на морги и уносили с собой тела убитых, из-за чего невозможно точно говорить ни о количестве, ни о личностях многих захватчиков.

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