Будущие учения российского флота в Кельтском море напугали Ирландию. Блогер Роберт Гилби в своем аккаунте в социальной сети Twitter предположил, что РФ планирует проводить в выбранном для маневров районе какие-то подводные миссии.

В своем сообщении, перевод которого представил портал «ПолитРоссия», Гилби пояснил, что Москва выбрала для военно-морских учений глубоководную зону, попасть в которую можно только с западного направления. По его мнению, ракетные стрельбы – это лишь прикрытие. На самом деле российские корабли будут прикрывать подводную лодку или специальные аппараты для миссий на дне океана.

Напомним, что ранее сообщалось, что Россия запланировала маневры в 300 километрах от берегов Ирландии и в 500 км от побережья Великобритании. Сообщение об этих учениях уже вызвало обеспокоенность на Западе.