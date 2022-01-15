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Главнокомандующий силами обороны Эстонии Мартин Херем ненароком опроверг высказывания руководства НАТО об его оборонительной функции. Он заявил, что если провокации Альянса на границах России делают ее поведение более агрессивным, то блок все делает правильно. Фактически генерал признал желание хозяев НАТО из США развязать войну.

Также главком отметил, что Альянс постоянно находится в движении, «корректирует свои планы», модернизирует военные подразделения. Повышение «агрессии РФ» указывает на то, что он на правильном пути, но важно сохранять мощный «оборонительный» потенциал и в будущем.

Напомним, что итоги встречи на саммите Россия-НАТО сложно назвать прорывными. Стороны остались на своих позициях, так как Альянс не собирается отказываться от дальнейшего расширения на восток, а РФ призывает его не соваться во внутренние дела страны из-за перемещения войск в своих границах.

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