В самопровозглашенных ЛНР и ДНР рассказали о подготовке Киевом информационной провокации, которая даст возможность ВСУ начать полномасштабное наступление.

Так, замначальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин рассказал, что украинская армия устроит имитацию боя на полигоне, растрезвонит на всю планету, что на нее было совершено нападение и сейчас бойцы героически его отражают. Под этим соусом она захватит территории республик и будет проводить интервью с подставными «жителями Донбасса», якобы соскучившимися за Украиной «под игом РФ».

В ЛНР Ян Лешенко рассказал, что Киев намеревается снять серию сюжетов об «ужасах», которые творятся на неподконтрольной Украине части Донбасса, а затем призвать международное сообщество броситься на помощь бедным и измученным жителям юго-востока.

Также он пояснил, что Киев устроит провокацию, по результатам которой обвинит в «агрессии» не только самопровозглашенные республики, но и Россию.