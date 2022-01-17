В социальных сетях появляются фото и видеозаписи от граждан Беларуси с изображениями российской боевой техники. Авторы пишут, что колонны уже были замечены даже в столице соседнего государства Минске, а также в Гомельской области, сообщил портал Avia.Pro.

Переброска техники осуществляется не только по автомобильным, но и по железным дорогам. Так, на станциях Степянка и Помыслище очевидцы сфотографировали российские эшелоны.

Они пишут в соцсетях, что в основном перебрасывается тяжелое вооружение, предназначенное для наступательных действий. Оно движется в сторону границ с Украиной. Западные СМИ уже успели использовать эту информацию в своих целях, анонсировав очередное «нападение РФ». Официальных данных от Минобороны России пока нет, но можно предположить, что техника будет принимать активное участие в совместных учениях Москвы и Минска в феврале.