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Правительство Германии отрицает наличие разногласий с Соединенными штатами  по поводу России.

По информации  Bloomberg, некоторая двусмысленность Берлина заставляет часть американских аналитиков предупреждать о возможном конфликте с Вашингтоном. В Соединенных штатах озабочены тем, насколько Германия готова к возможному совместному введению санкций в случае вторжения России на Украину.

Представитель Социал-демократической партии Германии по вопросам внешней политике в бундестаге Нильс Шмид заявил, что Европа более тесно связана с Россией экономически и культурно, чем США.

Депутат от Партии зеленых Юрген Триттин подчеркнул, что в правительстве Германии ясно дали понять, что сотрудничество с Россией в вопросах энергетики окажется под угрозой, если Москва будет использовать энергию как оружие. Он добавил, разногласия Берлина с Вашингтоном по поводу отношений с Москвой неизбежны.

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