В Алма-Ате мародеры хотели украсть из музея мечи и копья, однако их отговорили от этого поступка.

Из-за сложной ситуации в Казахстане работники музея начали ночевать прямо на своём рабочем месте. Они опасались, что музей захотят ограбить. Основания для этого у них имелись – музей располагается недалеко от администрации. Однажды так и случилось – в музей вломились погромщики, захотевшие забрать древние мечи и копья гуннских и сакских воинов. О произошедшем сообщил телеканал «Хабар 24».

Замдиректора музея Бибигуль Дандыгараева сообщила, что ранним утром к зданию приблизилась толпа, выломавшая двери. Внутрь прошло несколько человек, некоторые с ножами, а за ними находилось ещё несколько сотен человек.

Дандыгараева уже не помнит в точности, как она пыталась убедить мародёров не трогать музейные экспонаты, но сделать это ей удалось. По её словам, в этом ей помогли «духи предков древних воинов».

Недавно мы сообщали, что из-за нехватки продуктов жители Алма-Аты готовы покупать хлеб за 100 долларов. Как отмечается, в некоторые районы города из-за беспорядков не завозят продукты.